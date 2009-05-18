В Нью-Йорке первый случай смерти человека от гриппа А

По информации медиков, школьный учитель Митчел Винер болел около недели, прежде чем школа, в которой он работал, была закрыта из-за опасений вспышки эпидемии свиного гриппа.

М.Винер проходил лечение, однако оно не помогло, отмечают медики. Таким образом, количество летальных исходов в США от заболевания гриппом А (H1N1) достигло пяти. Предыдущий случай был зафиксирован в штате Аризона.

Напомним, по состоянию на 17 мая 2009г. лабораторно подтверждено 8 тыс. 480 случаев заболевания, вызванного вирусом гриппа А (H1N1), в 39 странах мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом ВОЗ все еще не рекомендует вводить ограничения на посещения различных регионов в связи с эпидемией гриппа А (H1N1).

Случаи заболевания вирусом гриппа А (H1N1) зарегистрированы в Мексике (2 тыс. 895 заболеваний и 66 смертельных исходов), США (4 тыс. 714 заболеваний и 4 смертельных исхода), Канаде (496 заболеваний и 1 летальный исход), Коста-Рике (8 заболеваний и 1 смертельный исход), Испании (103 заболеваний), Великобритании (82), Новой Зеландии (9), Израиле (7), Австрии (1), Германии (14), Дании (1), Нидерландах (3), Швейцарии (1), Китае (5), Корее (3), Франции (14), Италии (9), Сальвадоре (4), Колумбии (11), Ирландии (1), Португалии (1), Гватемале (3), Швеции (3), Польше (1), Бразилии (8), Аргентине (1), Австралии (1), Японии (7), Панаме (54), Норвегии (2), Таиланде (2), Кубе (3), Финляндии (2) и Бельгии (1), Малайзии (2), Индии (1).

Стоит отметить, что быстрое распространение доселе неизвестного вируса изначально вызвало небольшую панику во многих странах. Многие государства вынуждены были начать проверку всех приезжающих из Мексики. Россия с целью недопущения попадания вируса на свою территорию запретила ввоз свинины из Мексики, целого ряда американских штатов, а также Великобритании.

До сегодняшнего дня ни одного случая заболевания вирусом А (H1N1) в нашей стране зафиксировано не было, передает РБК.