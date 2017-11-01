Украина и Саудовская Аравия договорились об инвестициях в аграрную сферу

Кабинет министров Украины и правительство Королевства Саудовская Аравия подписали меморандум об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, который предполагает активизацию сотрудничества между государствами в этой отрасли и привлечение инвестиций в отечественную аграрную сферу.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Сельское хозяйство является ключевой составляющей торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, а доля продукции АПК в общей структуре украинского экспорта в Саудовскую Аравию является наибольшей. Подписание меморандума - это возможность расширить наше сотрудничество в сфере сельского хозяйства и отойти от модели прямых поставок сырья, привлекая инвестиции в отечественный агросектор, в частности в перерабатывающую промышленность. Правительство Украины готово предоставить соответствующее содействие саудовским инвесторам", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Минагропрода Максима Мартынюка, подписавшего межправительственный документ.

По данным пресс-службы, меморандумом предполагается, что стороны будут обмениваться информацией об инвестиционной среде, включая действующие программы поддержки инвестиций, правила и регулирующие нормативные акты по вопросам привлечения инвестиций, налогового регулирования. Также стороны договорились предоставлять друг другу информацию о потенциальных инвесторах с указанием их потребностей, а также уведомлять о наличии инвестиционных компаний, которые намерены проводить деятельность в области сельского хозяйства.

Пресс-служба добавила, что поставки сельскохозяйственной продукции из Украины в Саудовскую Аравию составляют около 80% от общего объема отечественного экспорта в это государство.

Так, согласно сообщению, за девять месяцев текущего года наша страна поставила в Саудовскую Аравию аграрной продукции на 309,8 миллиона долларов. В основном, Украина экспортирует в эту страну зерновые (254 миллионов долларов), растительное масло (25,2 миллиона долларов), мясо и субпродукты (11 миллионов долларов), птичьи яйца (1,6 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, во время официального визита президента Петра Порошенко в Саудовскую Аравию стороны, помимо указанного меморандума, подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров, а также о сотрудничестве в информационной сфере.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов), США (0,9% - 45 миллионов долларов).