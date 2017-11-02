Украина входит в тройку крупнейших мировых экспортеров меда

В прошлом году Украина продала на мировой рынок почти 57 тысяч тонн меда, удвоив объемы экспорта всего за год, и увеличив его в 8,7 раза, если сравнить экспорт меда 2016 года и 2006-го, сообщает Новое время.

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"Украинские пчелы и их хозяева за 12 месяцев прошлого года превзошли по экспорту Индию и Мексику. Дело за малым - опередить пару лидеров: Китай и Аргентину", - говорится в сообщении.

Свою роль в переориентации экспортеров на пчелиный продукт сыграло и подписание Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, рассказывает Дарья Гриценко, эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрно- го бизнеса (УКАБ). Хотя, по ее словам, ту небольшую квоту на беспошлинную поставку меда, которую в результате получила Украина, экспортеры выбирают уже на второй-третий день года.

Активность продавцов сразу же отразилась на доходах пасечников, производящих мед. Как правило, украинские экспортеры не имеют собственных пасек, закупая сладкий товар у фермеров и мелких предпринимателей. Так, по данным Госстата, индивидуальные хозяйства производят совсем не пчелиную, а действительно львиную долю - 98,5% всего меда в стране.

Издание отмечает, что если год назад 1 килограмм этого продукта в опте стоил 45 гривень, то в этом году - уже на 10 гривень больше, что привело к падению маржи экспортеров. Зато бешеный спрос на сырье и скачок цен позитивно повлиял на бизнес пасечников - с каждым годом становится все больше и больше промышленных ферм, у которых уже не сотни ульев, а тысячи.