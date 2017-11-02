Конкурсная комиссия отобрала фермеров на получение 65 миллионов господдержки

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей Министерства аграрной политики и продовольствия, Укргосфонда, общественных организаций и профильных ассоциаций, определила 212 фермерских хозяйств (70% от заявок), которые получат 65 миллионов гривень государственной поддержки, заложенной в государственный бюджет на 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода.

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"По госпрограмме предоставления кредитов фермерским хозяйствам в этом году удалось удовлетворить 70% заявок. Отмечу, из Луганской и Донецкой области удовлетворили 100% заявок... Важно то, что впервые финансовую поддержку получит семейное фермерское хозяйство", - цитирует пресс-служба заместителя главы ведомства Елену Ковалеву.

Согласно сообщению, при выборе получателей государственных средств конкурсная комиссия отдавала предпочтение тем хозяйствам, которые обрабатывают до 500 га земли, являются членами кооперативов, занимаются разведением крупного рогатого скота, выращиванием ягод, виноградарством или органическим производством.

Пресс-служба добавила, что в текущем году государство увеличило финансирование фермерских хозяйств в 4 раза по сравнению с 2016 годом – до 65 миллионов гривень против 15,7 миллиона гривень в прошлом году. Предполагается, что одно фермерское хозяйство получит на возвратной основе не более 500 тысяч гривень госпомощи, при условии, что полученные средства обеспечат создание новых рабочих мест на селе и будут возвращены в государственный бюджет.

По данным пресс-службы, после согласования реестра фермерских хозяйств, получивших право на господдержку, министерство направит распределенный объем средств в Укргосфонду, который перечислит бюджетные средства фермерам.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабинет министров Украины утвердил трехлетнюю программу поддержки украинского фермерства, которая будет способствовать росту количества фермерских хозяйств в Украине. На ее реализацию в 2018 году будет направлено не менее 1 миллиарда гривень.

Кабмин предлагает в следующем году направить на поддержку аграрного сектора Украины 7,3 миллиарда гривень, что на 35% больше, чем в 2017 году. В частности, 1 миллиард гривень будет направлен на реализацию программы компенсации части стоимости сельхозтехники украинского производства. Еще 1 миллиард гривень правительство намерено выделить на программу помощи фермерским хозяйствам. 2,3 миллиарда гривеньКабмин планирует направить на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, а 2 миллиарда гривень - на прямое дотирование сельскохозяйственных предприятий.