В Китае - 4-й случай подозрения на заражение вирусом A/H1N1

В южно-китайской провинции Гуандун зафиксирован еще один случай подозрения на заражение вирусом A/H1N1, сообщило в понедельник министерство здравоохранения КНР.

Как передает РИА "Новости", заболевший - мужчина, побывавший в США и Канаде и вернувшийся домой через Южную Корею и Гонконг 15 мая. В Гуандун он въехал на поезде из Гонконга. По прибытию на континент у мужчины была обнаружена высокая температура, лихорадка и другие симптомы "свиного гриппа". Заболевший был направлен в госпиталь административного центра провинции - города Гуанчжоу, где мужчину поместили на карантин. По сообщениям китайских источников, в настоящее время "состояние пациента стабильное". Если диагноз заражения смертельно опасной вирусной инфекцией подтвердится, то это будет четвертый случай заболевания "свиным гриппом" в континентальном Китае. Сейчас три человека, заболевших опасным гриппом, проходят курс лечения в провинциях Сычуань, Шаньдун, а также в Пекине. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье подтвердила 8 тысяч 480 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 39 странах, 72 из них привели к летальному исходу.