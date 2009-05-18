Виноделы "за" повышение акциза на крепленые вина

Ведущие виноделы Украины позитивно оценивают решение Кабинета министров Украины, одобрившего законопроект, предусматривающий повышение ставок акцизного сбора на крепленые вина.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации «Союза оптовиков и производителей алкоголя и табака», переданном агентству УНИАН,

В сообщении отмечается, что ставки акцизного сбора на крепленые вина не пересматривались с ноября 2004 года. Между тем, только в 2008 году для крепления вина спиртов было использовано более 1,3 млн. дал спирта. И этот спирт облагался не по ставке акцизного сбора, принятого для спирта (21,5 грн. за 1 литр 100%-ного спирта), а по ставке акцизного сбора для крепленого вина – 0,50 грн. за 1 литр.

Согласно расчетам ведущих украинских виноделов, в случае уплаты всех налогов, соблюдения должного качества вина, цена 0,7 л вина в стеклянной таре не может быть ниже 13 грн., поскольку дешевле производить эту продукцию технологически невозможно.

Как отмечают в ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака», производители некачественного вина, используя налоговые лазейки, крепят свою продукцию обычным спиртом-ректификатом, добавляют в него красители и эмульгаторы и продают по 6-8 грн. за бутылку 0,7 л. Таким образом, государство недополучает налоги, а потребители теряют свое здоровье из-за некачественной продукции.

В связи с этим украинские виноделы надеются, что Верховная Рада поддержит указанный законопроект.

Как сообщалось, 12 мая Кабинет министров Украины поддержал законопроект, согласно которому предлагается увеличить ставку акцизного сбора на крепленые вина с 0,50 грн. до 1,40 грн. за 1 литр (на напитки с содержанием спирта до 19,5%). Также правительство предлагает установить на крепленые вина с содержанием спирта более 19,5% действующую ставку акцизного сбора на этиловый спирт (21,5 грн. за 1 литр 100%-ного спирта).