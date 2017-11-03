Биоэтанол является вторым дыханием для спиртовой отрасли Украины - Лучечко

В спиртовой отрасли есть хороший потенциал для привлечения частных инвестиций, но отсутствие гармонизации законодательства с европейским сдерживает экспортный потенциал Украины. Такое мнение во время круглого стола в Институте Горшенина озвучил и.о. руководителя ГП "Укрспирт" Юрий Лучечко.

Читайте такжеКабмин одобрил проект закона о продаже спиртзаводовПо его словам, около 80% мощностей, которые есть в управлении государства, могли бы и должны обеспечить выполнение программы по переработке и созданию спроса внутри страны. Но для этого нужны изменения в законодательстве.

"Если обращать внимание на положительную динамику экспорта зерновых и другого сырья, можно сказать, что внутри страны существует большая сырьевая база. Что сдерживает наш экспортный потенциал? Отсутствие гармонизированного законодательства с Европейским союзом в части экспорта подакцизной продукции. В Налоговом кодексе на сегодня нет разъяснения того, что такое этиловый спирт. Это и пищевой этиловый спирт, и технический, и биоэтанол и спиртосодержащие вещества. Подакцизная ставка на них унифицирована. То есть на омыватель (для стеклоочистителей, - ред.) такой же акциз, как и на пищевой этиловый спирт, на водку. Это приводит к тому, что собственного производства омывателя в Украине нет, он в основном импортируется. С изменением Налогового кодекса и таможенного законодательства даже с теми техническими возможностями и изношенностью оборудования, но с хорошим и дешевым сырьем, можно говорить об экспортной привлекательности и спросе на нашу продукцию", - отметил Юрий Лучечко.

Изменение законодательства, по мнению и.о. руководителя "Укрспирта", должно касаться и применения биоэтанола.

"Производство биоэтанола на сегодня заблокировано, его нет из-за отсутствия стимула для его производства и реализации на внутреннем рынке", - рассказал Лучечко. По его словам, ГП "Укрспирт" совместно с Ассоциацией биотоплива разработали законопроект, который предусматривает обязательное добавление биоэтанола ко вмем видам цветного топлива - то, чего требует европейское законодательство. Законопроект прошел обсуждение в комитете по вопросам топлива и энергетики ВР.

"Производство биоэтанола является для нас вторым дыханием. В спиртовой отрасли есть хороший потенциал для привлечения частных инвестиций ", - резюмировал Лучечко.