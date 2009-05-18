Ющенко проведет совещание по развитию села

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра во время рабочей поездки в Винницкую область проведет расширенное совещание с сельскими и поселковыми председателями по вопросам развития сельских территорий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

«В Винницкой области, как в зеркале, отражены основные негативные факторы, которые сдерживают развитие сельских территорий страны. Это, в первую очередь, нехватка финансирования и реальных полномочий местного самоуправления, в частности, рычагов влияния на деятельность хозяйствующих субъектов. Последние находятся за пределами населенных пунктов и не принимают участия в соответствующих программах социального развития», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что на большинстве сельских территорий сложилась критическая ситуация с дорогами, освещением, связью, другими объектами инфраструктуры.

«Практически остановлены социальные программы для села, на реализацию которых Президент положил годы деятельности. Речь идет о создании ФАПов и амбулаторий в каждом селе, функционировании заведений школьного образования и дошкольного воспитания, предоставлении помощи сельским пенсионерам и возвращении в село молодых специалистов», - сказал заместитель главы Секретариата.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что без безотлагательных радикальных мер правительства за два-три года система сельского образования, медицины, социальной защиты лишаться последних признаков жизнеспособности. Такая же критическая ситуация, по его словам, с целыми отраслями сельского хозяйства.

«Массовое отсутствие соответствующих специалистов - ветеринаров, агрономов, зоотехников - ставит соответствующие отрасли на грань уничтожения. А ключевой проблемой, которая блокирует развитие аграрного сектора, является отсутствие надлежащего урегулирования земельных отношений», - отметил он.

«Президент рассчитывает, что упомянутое антикризисное совещание позволит очертить механизмы решения ключевых проблем сельских территорий, в частности, сбалансировать межбюджетные отношения, укрепить бюджеты территориальных общин, повысить самодостаточность и влиятельность местных общин», - сказал заместитель председателя Секретариата Президента.