Аграрный фонд хочет выйти на рынок минеральных удобрений

Публичное акционерное общество "Аграрный фонд", занимающееся форвардными закупками, планирует начать реализацию минеральных удобрений, которые были закуплены у предприятий, входящих в структуру холдинга Ostchem, подконтрольного бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщила пресс-служба предприятия.

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"Мы начинаем продажу минеральных удобрений, и хочу отметить, что Аграрный фонд выполняет государственную функцию - сдерживать ценовые колебания на рынке минеральных удобрений. Мы не планируем спекулировать и гнаться за высокой маржинальностью. Так мы поступаем на рынке муки, и такой же будет наша политика на рынке минеральных удобрений. Мы будем смотреть на себестоимость плюс минимальная понятная маржа – например, 5%", - процитировала пресс-служба главу предприятия Андрея Радченко.

По словам Радченко, деятельность Аграрного фонда существенно влияет на зерновой рынок страны, в частности, помогает сдерживать ценовые колебания во время жатвы.

"Присутствие Аграрного фонда на зерновом рынке существенно влияет на стабилизацию цен. Например, до появления Аграрного фонда в 2007-2011 годах сезонное снижение цен на зерно было на уровне 20-40%. А в 2017 сезонное снижение было около 4,3%. И все это благодаря нашим форвардным контрактам, когда мы заранее кредитуем аграриев. Итак, на рынке минеральных удобрений мы тоже будем выполнять сдерживающую функцию", - сообщил Радченко.

Руководитель предприятия отметил, что Аграрный фонд будет продавать продукцию именно конечному потребителю - агропроизводителю и тем, кто обслуживается по форвардной программе.

В пресс-службе сообщили, что сейчас "Аграрный фонд" имеет 258 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет около 15-18% от годовой потребности для аграриев Украины.

"Председатель правления отметил, что инвестиции в минеральные удобрения были связаны с необходимостью спасения химических заводов Украины и обеспечения аграриев минеральными удобрениями", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие, занимающееся форвардными закупками, Аграрный фонд, в январе-сентябре 2017 года получило 23,8 миллиона гривень чистой прибыли, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.