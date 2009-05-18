На Кировоградщине нужно пересеять 67,6 тыс. га рапса

В Кировоградской области необходимо пересеять 67,6 тыс. га рапса, побеги которого погибли в результате заморозков на поверхности почвы в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской областной госадминистрации Иван ВЛАДОВ во время аппаратного совещания у губернатора области.

По его словам, всего в этом году данной культурой засеяно 143,1 тыс. га площадей. В результате неблагоприятных погодных условий погибло почти 40% посевов в разных районах области.

«В хорошем и удовлетворительном состоянии остались 75,5 тыс. га рапса», - подчеркнул И.ВЛАДОВ.

В то же время начальник Кировоградской областной администрации Василий МОЦНЫЙ раскритиковал работу агропромышленного сектора. По мнению губернатора, работники управления сделали недостаточно для сохранения урожая, ограничившись подготовкой отчетов и статистических данных.

Несмотря на частичную потерю посевов, аграрии области планируют собрать 12-15 центнеров рапса с гектара земли.