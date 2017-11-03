Украина экспортировала масличных культур на $1,3 миллиарда

Украинские аграрии, по данным Института аграрной экономики, в январе-сентябре 2017 года поставили на внешние рынки масличные культуры на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"В частности, внешние поставки рапса и сои в стоимостном выражении составили по 0,6 миллиарда долларов. При этом экспорт подсолнечного масла принес экспортерам 3,2 миллиарда долларов",- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, основными импортерами выращенных в Украине масличных культур были Турция (14,2%), Нидерланды (11,2%), Германия (10,9%), Иран (9,1%), Бельгия (8,8%), Египет (7,4%) и Пакистан (5,5%). Совокупно они формируют 2/3 доходов украинских экспортеров данной продукции.

В пресс-службе отметили, что доминирующим покупателем жиров и масел украинского производства традиционно выступает Индия. За девять месяцев 2017 года ее доля в украинском экспорте этого вида продукции составила 32,4%. Остальные основные страны-импортеры: Китай - 10,4%, Испания - 10,3%, Нидерланды - 7,4%, Италия - 5,5%. От этих пяти стран украинские экспортеры получают 66% выручки за продукцию данной группы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 ноября текущего года Украина увеличила экспорт масличных культур в 1,75 раз – до 2,1 миллиона тонн против 1,2 миллиона тонн в прошлом году. В частности, аграрии поставили за границу 1,7 миллиона тонн рапса и 0,4 миллиона тонн сои.