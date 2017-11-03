Украинские аграрии намолотили более 52 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 3 ноября 2017 года намолотили 52,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13 миллионов га, что составляет 89% от прогноза, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности, гречихи намолочено 191 тысяча тонн с 175 тысяч га (96%), проса - 81 тысяча тонн с 55 тысяч га (98%), кукурузы – 14,4 миллиона тонн с 2,9 миллиона га (65%).

Кроме того, аграрии намолотили 11,2 миллиона тонн подсолнечника с площади 5,7 миллиона га (96%), 3,3 миллиона тонн сои с 1,7 миллиона га (87%), а также накопали 10,9 миллиона тонн сахарной свеклы с 246 тысяч га (78%).

В пресс-службе отметили, что наибольший вал зерна в Одесской области - 4,3 миллиона тонн, Винницкой - 3,7 миллиона тонн, Харьковской - 3,6 миллиона тонн, Днепропетровской - 3,5 миллиона тонн и Полтавской области - 3,3 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.