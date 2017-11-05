Задержание рейдеров в Полтавской области: полиция открыла несколько уголовных производств

В Полтавской области по факту попытки силового захвата имущества агрофирмы полиция открыла несколько уголовных производств.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Напоминается, что вчера вечером были задержаны более 40 человек, которые силовыми методами пытались завладеть активами агрофирмы.

Информация о противоправных действиях неизвестных лиц в Оржицком районе поступила полицейским от местных жителей. На место выехали следственно-оперативные группы, патрульные наряды и спецназовцы.

Инициаторы захвата пытались скрыться на двух легковых автомобилях, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах. Во время бегства один из автомобилей правонарушителей травмировал полицейского и повредил несколько транспортных средств местных жителей.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 статьи 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас все личности фигурантов полицией установлены, они допрошены. В основном это молодые мужчины в возрасте от 19 до 36 лет, жители Киева, Запорожья и Кременчуга.

Во время осмотра транспортных средств следователями выявлен ряд вещественных доказательств, среди которых несколько предметов, похожих на пистолеты. Изъятые вещи направлены на экспертизу. После заключений специалистов будут приняты соответствующие законные процессуальные решения.

Следственные действия продолжаются. Полицией подано ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество правонарушителей.