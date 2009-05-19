В т.г. положительное сальдо внешней торговли с/х товарами увеличится

Киев. 19 мая. УНИАН. В Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что положительное сальдо в международной торговле сельскохозяйственными товарами увеличится и будет больше показателя 2008 года, который составил 4,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге заместитель министра аграрной политики Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ.

«В этом году внешний торговый оборот значительно растет по сравнению с прошлым (годом – УНИАН), и за четыре месяца он уже превысил 1 млрд. долл.», – сказала она.

Также, по ее словам, ожидается, что по итогам текущего маркетингового года (1 июля 2008 г. – 30 июня 2009 г.) план по экспорту зерновых культур будет перевыполнен и превысит 25 млн. тонн.

«Фактически те темпы экспорта, которые на сегодня есть, свидетельствуют о том, что то задание, которое ставило перед собой Министерство аграрной политики, будет выполнено, то есть будет экспортировано практически 25 млн. тонн зерновых, а, возможно, и больше», - сказала она.

В.ЗАВАЛЕВСКАЯ уточнила, что на сегодняшний день уже экспортировано около 23 млн. тонн зерновых.

Отметим, по расчетам Минагрополитики, в текущем году экспорт зерновых может составить около 25 млн. тонн.Согласно балансу зерна на текущий год, Украина может экспортировать 25-25,5 млн. тонн зерна.