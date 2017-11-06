"Артемсоль" уверяет, что дефицита соли в Украине не будет

Государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль», несмотря на арест счетов, выполняет заявки потребителей и осуществляет отгрузку продукции в штатном режиме во избежание дефицита соли на украинском рынке, сообщила пресс-служба предприятия.

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«Обращаюсь к нашим потребителям и уверяю, что дефицита соли в Украине не будет. Администрация предприятия сделала все возможное, чтобы удержать ситуацию. На сегодняшний день мы продолжаем осуществлять отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего опасаться, и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу», - приводятся в сообщении слова руководителя предприятия Виктории Луценко.

По информации пресс-службы, администрация «Артемсоли» обеспечила своевременную выплату заработной платы почти трем тысячам сотрудников. Кроме того, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.

Как сообщал УНИАН, счета государственного соледобывающего предприятия «Артемсоль» вечером 2 ноября были арестованы, в результате чего работа компании могла быть парализована. Арест счетов «Артемсоли» был проведен в рамках исполнительного производства относительно взыскания с госпредприятия 70,5 млн грн штрафных санкций в результате нарушения условий договора с КПВИ «Память» в период 2014-2015 годов. По информации пресс-службы предприятия, этот договор противоречит интересам государства и был заключен с целью создания искусственной задолженности «Артемсоли» перед КПВИ «Память».

В настоящее время руководство "Артемсоли" предпринимает меры по предупреждению списания средств. Компания уже направила обращения в Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство юстиции, прокуратуру Донецкой области, НАБУ, Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике и главе Донецкой облгосадминистрации.

Компания «Артемсоль» в 2016 году произвела 1,67 млн тонн соли, что на 17% меньше, чем годом ранее, и получила 93,2 млн грн чистой прибыли, что на 28,3% меньше, чем в 2015 году.

Госпредприятие «Артемсоль» – крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность «Артемсоли» составляет 7 млн тонн в год. Численность сотрудников – более 3 тыс. человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны. На рынке соли в Украине доля предприятия превышает 90%.