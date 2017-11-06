СМИ рассказали о случаях отбирания рейдерами урожая у аграриев Одесской области

Аграрии Одесской области бьют тревогу в связи с тем, что рейдеры забирают урожай, который люди собирали в течение лета, сообщают "Украинские новости".

Первой на очереди стала крупнейшая агрофирма в Измаильском районе ООО "Злагода".

"В апреле 2017 Минюст отменил регистрационные данные агрофирмы, выдав приказ на основании формальной бессодержательной жалобы со стороны рейдеров, написанной, что важно, на половине листа без каких-либо приложений", - сообщает издание.

Рассмотрение жалобы состоялось в Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте. Рассматривали в тайном закрытом режиме без какого-либо уведомления агрофирмы "Злагода". Ни о существовании такой жалобы, ни о начавшейся процедуре его рассмотрения аграрии ранее не были проинформированы. Отмечается, что после этого начался силовой этап со стороны рейдеров.

В течение лета 2017 к аграриям присылали неизвестных молодых людей спортивного телосложения с огнестрельным оружием, которые силой отнимали у крестьян урожай. При этом, как пишет издание, правоохранители игнорировали обращения аграриев. Последний факт рейдерской атаки было зафиксировано в середине сентября 2017 года. Неизвестные люди, угрожая оружием, совершили избиение аграрии и вывезли из хранилища агрофирмы урожай люцерны, который позже был найден на одном из складов и арестован на основании постановления следственного судьи.

Также сообщается о нападении в конце сентября рейдеров на сына руководителя "Злагоды" и игнорировании правоохранителями информации об инциденте.

10 октября ГПУ в соответствии с постановлением суда от 14 сентября открыла уголовное производство по фактам бандитизма и создания организованной преступной группы.

Кроме этого сообщается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением членами Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации.