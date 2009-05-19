МинАП увеличило прогноз экспорта зерновых

Министерство аграрной политики Украины увеличило прогноз экспорта зерновых в текущем маркетинговом году на 4% – до 26 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По его словам, на сегодня Украина экспортировала 21,8 млн. тонн зерна, в том числе 11,2 млн. тонн пшеницы, 5,8 млн. тонн ячменя и 4,6 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, в текущем году Украина нарастила экспорт масличных культур до 3,3 млн. тонн, в частности, было экспортировано 2,5 млн. тонн рапса и 270 тыс. тонн сои. При этом, по словам Ю.ЛУЗАНА, в текущем МГ активизировался экспорт подсолнечника и на сегодня его объем составляет 550 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагрополитики прогнозировало экспорт зерновых из Украины в 2008-2009 маркетинговом году в объеме 25 млн. тонн.