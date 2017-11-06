Украина увеличила выручку от экспорта мяса в 1,5 раза

Украинские предприятия за девять месяцев текущего года экспортировали мясной продукции на 397 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"В январе-сентябре 2017 года объемы экспорта продукции мясной группы увеличились против соответствующего периода 2016 года почти в 1,5 раза – с 271 миллиона долларов до 397 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, если еще в 2015 году позиции основного импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то в 2017 году - страны Европы и Азии.

Так, за девять месяцев 2017 года больше всего отечественной мясной продукции закупили Египет (17,1%), Нидерланды (14,3%), Ирак (8,8%), Беларусь (8,4%) и Азербайджан (7,6%). Постоянными крупными импортерами украинского мяса остаются также Гонконг, Германия, Грузия и Казахстан.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина за девять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 13,07 миллиарда долларов, что на 24,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Минагропрод прогнозирует, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

По информации ведомства, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).