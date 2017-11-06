Украина и Китай договорились об увеличении поставок зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) договорилась со своим стратегическим партнером - Государственной индустриальной корпорацией Китая (ССЕС) об увеличении поставок зерновых в Китай, сообщила пресс-служба со ссылкой на исполняющего обязанности главы правления ГПЗКУ Дмитрия Гавриша.

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При этом в сообщении не уточняется, насколько будет увеличен экспорт украинских зерновых на рынок КНР.

"Для нас важно сосредоточиться на успешном выполнении договоренностей между Украиной и КНР. Поэтому мы будем прилагать максимум усилий к обеспечению стабильных поставок украинских зерновых в КНР", - цитирует пресс-служба Гавриша.

Согласно сообщению, стороны договорились о создании украино-китайской межведомственной рабочей группы, которая отработает механизм дальнейшего двустороннего сотрудничества между корпорациями. Также стороны подчеркнули важность переговорных процессов и выразили готовность к активизации взаимодействия по всем направлениям возможного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) ГПЗКУ отгрузила китайской госкорпорации 702 тысячи тонн зерновых, что на 11% превышает показатель предыдущего маркетингового года.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины в январе-июне текущего года получила 297,58 миллиона гривень чистой прибыли против 79,6 миллиона гривень чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.