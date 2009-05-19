Лузан: банки пролонгировали 88% заявленных кредитов АПК

Банки пролонгировали сельхозпроизводителям 88% заявленных к продлению кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По его словам, из заявленных к пролонгации 4,2 млрд. грн. фактически продлено 3,7 млрд. грн.

Кроме того, по словам Ю.ЛУЗАНА, согласно информации региональных органов управления, на сегодня аграрии привлекли 1,5 млрд. грн. новых кредитов. При этом замминистра отметил, что эти цифры не совпадают с данными НБУ и на сегодня министерство уточняет эту информацию.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году, – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.