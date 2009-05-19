МинАП: Украина потеряла 70% прогнозируемого урожая косточковых
15:23, 19 мая 2009Агро
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Из-за апрельских заморозков
Украина потеряла 70% прогнозируемого урожая косточковых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.
По словам Ю.ЛУЗАНА, заморозки, которые отмечались в апреле на всей территории Украины, нанесли вред садоводству и виноградарству, особенно в Херсонской, Одесской, Николаевской областях и в других регионах.
«Мы оцениваем ситуацию так, что, особенно по косточковым, мы потеряем 60, даже 70% того урожая, который ожидали», - сказал замминистра.
Как сообщал УНИАН, специалисты прогнозировали потерю 50% урожая абрикоса, персика и ягод из-за заморозков.
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