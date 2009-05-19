МинАП Украины снизит прогоноз урожая зерновых в 2009г.

Министерство аграрной политики Украины намерено до конца недели уменьшить прогноз урожая зерновых в Украине в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По словам Ю.ЛУЗАНА, заморозки в апреле и отсутствие осадков в марте негативно повлияли на посевы. «Нам удалось частично пересеять посевы, которые погибли во время заморозков. И на сегодня эти работы практически выполнены», - сказал он. По данным Ю.ЛУЗАНА, было повреждено около 300 тыс. га посевов, пересеву подлежали около 50 тыс. га.

По словам замминистра, министерство вынуждено будет пересмотреть прогноз урожая зерна в текущем году в сторону уменьшения. «На сегодня мы уточняем ситуацию. Пока не знаем, на сколько, но прогноз будет уточняться… в сторону уменьшения, по сравнению с тем, что был установлен ранее (ранее Минагрополитики прогнозировало урожай зерновых в 2009 г. в объеме 48 млн. тонн – УНИАН). Уменьшен прогноз будет в первую очередь по ячменю и пшенице, как яровой, так и озимой», - сказал Ю.ЛУЗАН. Кроме того, по его словам, также будет уменьшен прогноз урожая рапса.

«По объемам я сейчас не могу сказать, поскольку ситуация еще изучается... Я думаю, на протяжении недели прогноз будет сформирован», - добавил он.

При этом министерство еще не оценило размер убытков от заморозков. «Мы сейчас получаем из регионов данные и расчеты. Но окончательных цифр еще нет», - отметил замминистра.

Также он добавил, что в последнее время ситуация изменилась – прошли осадки почти на всей территории страны, особенно в южных и центральных областях, и состояние посевов существенно улучшились. «Это вселяет надежду, что мы в этом году получим неплохой урожай практически по всем сельхозкультурам», - отметил Ю.ЛУЗАН.