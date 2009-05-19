Аграрный Фонд прекратил закупку дизтоплива и минудобрений

Аграрный фонд прекратил закупку дизельного топлива и минеральных удобрений в связи со снижением спроса со стороны аграриев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«Больше закупка не проводится. Мы прекратили (закупку – УНИАН), поскольку сельхозпроизводители, учитывая то, что ценовая ситуация на ресурсы в определенной мере стабилизировалась, по другим каналам закупок удовлетворяют свои потребности», - сказал Ю.ЛУЗАН.

По его словам, по последним данным, было закуплено 50 тыс. тонн дизтоплива на 210 млн. млн., и 50% этого дизтоплива направлено сельхозпроизводителям. Также закуплено 60 тыс. тонн аммиачной селитры на сумму 117 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце марта внес на рассмотрение парламента проект изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предлагалось расширить функции Аграрного фонда Украины, предоставив ему разрешение проводить закупки дизельного топлива и минеральных удобрений.