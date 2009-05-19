Профсоюз работников пищепрома подал иск к Кабмину

Всеукраинский профсоюз работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей подал иск к Кабинету Министров Украины по поводу невыполнения правительством пунктов генерального соглашения, заключенного 15 апреля 2008 года между Кабинетом Министров Украины и всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей, всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями.

Об этом УНИАН сообщили в профсоюзе.

Согласно сообщению, иск подан 15 апреля 2009 года в Окружной административный суд Киева. В частности, в нем отмечается, что, подписав генеральное соглашение, правительство взяло на себя обязательство обеспечивать защиту интересов отечественных товаропроизводителей. Несмотря на это, Кабинет Министров продолжал жесткую политику административного регулирования пищевой отрасли, в том числе хлебопекарной, в нарушение норм Конституции и действующих законодательных актов, создавая угрозу закрытия хлебозаводов из-за долгов и провоцируя безработицу.

По мнению профсоюза, такими антиконституционными, направленными на уничтожение хлебопекарной и пищевой отрасли в целом являются постановления Кабмина «Об утверждении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)» (№1548 от 25 декабря 1996 г.), «О дополнении к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 г. №1548» (№845 от 20 июня 2007 г.), «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» (№276 от 26 марта 2008 г.), «Об утверждении порядка декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары» (№1222 от 17 октября 2007 г.), «О внесении изменений в Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары» (№709 от 6 августа 2008 г.).

Кроме того, 18 мая 2009 года Всеукраинский профсоюз работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей направил Президенту и премьер-министру Украины обращения делегатов I съезда Всеукраинского профсоюза работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей относительно обеспечения конституционных прав производителей хлеба и наемных работников предприятий хлебопекарной отрасли Украины. Съезд состоялся в Днепропетровске 15 мая 2009 года.

Делегаты съезда признали позицию правительства социально безответственной, поскольку оно до сих пор не внесло изменений в постановление Кабмина №373 от 17 апреля 2008 года, которые позволили бы включить в полную себестоимость производства хлебобулочной продукции отчисления средств на оздоровление и культурно-массовые работы. Из-за этого дети работников хлебопекарной отрасли в 2009 году лишены возможности оздоровиться в лагерях и санаториях во время летних каникул. Профсоюзы называют это дискриминацией детей по профессиональной принадлежности их родителей.