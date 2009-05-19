Столичный гастроном “Хрещатик” «ушел» под землю

Столичный Торговый дом “Хрещатик” реорганизовал свои торговые площади. На этой неделе традиционный продовольственный гастроном, который находился на первом этаже здания, что на ул.Крещатик, 13 возле Майдана Незалежности, полностью “переселили” на подземный этаж, оставив наверху площади для промтоваров.

Об этом “УНИАН” сообщила председатель правления ЗАО Торговый дом “Хрещатик” Ольга ТКАЧ.

По ее словам, реорганизацию торговых площадей осуществили ради удобства.

Так, на подземном этаже торгового дома открыли супермаркет площадью 700 кв.м., который будет полностью специализироваться на розничной реализации продовольственных товаров. 600 кв.м площадей уже задействованы, остальные 100 остаются в резерве под освоение в будущем.

А на первом-втором этаже будут действать кафетерий, магазин сети “Евросеть”, а также ювелирные магазины.

“Продовольственный маркет у нас работал уже давно, а теперь мы его расширили, перенесли туда гастроном, алкоголь, собственно, все продовольственные товары. Мы просто сконцентрировали товары для удобства продавцов и покупателей. Тем более потребители любят самообслуживание, поэтому мы ввели такой формат торговли в маркете”, - отметила О.ТКАЧ.

Как сообщалось, ранее гастроном "Хрещатик" занимал весь первый этаж здания № 13 - у магазина было три фасадных входа и высокие потолки с лепкой.

Года три назад с обеих сторон гастроном "ужался" - часть площадей была сдана в аренду "мобильным" и прочим магазинам.

"Осваивать" свои подвальные площади гастроном "Хрещатик" начал в конце 2007 г. - тогда в ноябре были введены в эксплуатацию первые 200 кв.м. подземного мини-маркета. В настоящее время действует только один вход в поземный мини-маркет - две крутые лестницы из торгового зала бывшего гастронома на первом этаже. Людям с ограниченными возможностями и пожилым покупателям попасть в мини-маркет без посторонней помощи очень сложно.

Тогда же гастроном переполовинили в высоту - был достроен "средний этаж", на котором сначала разместилась часть продовольственных отделов, а теперь находится кафетерий.

В здании на Крещатике, 13 гастроном действовал около 30 лет.

По данным АРИФРУ, в 2008 г. чистая прибыль ТД "Хрещатик" составила 1,534 млн. грн., чистый доход - 22 млн. 673 тыс. грн.

В 2007 г. чистая прибыль ТД "Хрещатик" составила 669 тыс. грн., чистый доход - 13 млн. 605 тыс. грн.