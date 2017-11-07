Чума свиней в Украине: карантин действует в 26 населенных пунктах

Карантин из-за вспышек опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) продолжает действовать в 26 населенных пунктах, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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При этом, согласно сообщению, с начала 2017 года ветеринары оздоровили 102 населенных пункта.

В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные меры, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция. Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новых вспышек, такой населенный пункт считается оздоровленным.

По данным пресс-службы, всего с начала текущего года в нашей стране были зарегистрированы 127 случаев заболевания АЧС по сравнению с 91 за весь прошлый год. При этом в ведомстве отметили, что Украина является не единственным государством в Европе, страдающим от активного распространения этого заболевания.

"Украина - не единственное государство Европы, страдающее от данной болезни, - в течение 2017 года в Латвии был зафиксирован 721 случай заболевания АЧС, в Литве - 759, в Польше - 446, в Эстонии - 529", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Артема Саенко.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году может вырасти до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозивал в Украине около 200-250 вспышек АЧС.