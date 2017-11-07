Украина с начала года увеличила экспорт свинины в 2,3 раза

Украинские предприятия за первые десять месяцев текущего года поставили на внешние рынки 4,57 тысячи тонн свинины, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины вырос в 3,1 раза – до 9,66 миллиона долларов, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Читайте такжеПоголовье свиней в Украине сократится до исторического минимума

Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период увеличился в 1,6 раза в натуральном выражении и в 2 раза в денежном – до 4,09 тысячи тонн и 7,24 миллиона долларов соответственно.

Вместе с тем, по данным Фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины за отчетный период вырос на 14,4% в натуральном выражении – до 228,64 тысячи тонн, и на 34,6% в денежном выражении – до 322,96 миллиона долларов.

Импорт этих продуктов в январе-октябре составил 94,12 тысячи тонн, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов вырос на 37,4% – до 38,39 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ГФС, экспорт свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тысячи тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тысячи долларов. Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 48,9% в натуральном выражении – до 240,2 тысячи тонн и на 29% в денежном выражении – до 292,5 миллиона долларов.