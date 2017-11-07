В Украине 67 предприятий получили право экспортировать мед

Право поставлять свою продукцию на внешние рынки имеют 67 украинских производителей меда, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«В Государственный реестр утвержденных экспортных мощностей внесено 67 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству и/или хранению пчелиного меда и имеющих право экспортировать свою продукцию за пределы Украины», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в прошлом году отечественные предприятия поставили за границу 57 тыс. тонн меда, а в первом полугодии 2017 года – 37 тыс. тонн. Основными потребителями украинского продукта являются страны Европейского Союза, СНГ, Африки и Азии.

Согласно сообщению, наибольшее количество украинских экспортеров меда зарегистрировано в Киевской (11), Днепропетровской (9), Кировоградской (7), Одесской, Ривненской (по 5), Львовской, Хмельницкой и Херсонской (по 4) областях.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем меда – 56,9 тыс. тонн, что на 58,2% больше, чем в 2015 году, и почти в 6 раз превышает показатель 2011 года. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 97,3 млн долл., что на 15,8% больше, чем годом ранее.

Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в настоящее время в Украине насчитывается около 400 тыс. производителей меда.