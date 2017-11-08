Сельхозпроизводство в Украине сократится почти на 3% - эксперты

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам текущего года сократится на 2,6% по сравнению с 2016 годом и составит 247,9 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Согласно сообщению, производство продукции растениеводства в 2017 году сократится на 3,4% - до 178,7 миллиарда гривень. В то же время эксперты прогнозируют увеличение объемов производства пшеницы, ржи, гречихи, гороха, риса, рапса и картофеля.

По прогнозам Института аграрной экономики, производство продукции животноводства по итогам текущего года составит 69,2 миллиарда гривень, что на 0,6% меньше, чем в 2016 году.

По данным пресс-службы производство мяса крупного рогатого скота, птицы и яиц немного увеличится. При этом ожидается уменьшение производства молока и шерсти.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в 2016 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2016 году произвели на 9,8% больше, чем годом ранее, а население увеличило производство на 1,5%.