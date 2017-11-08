Засеяно 95% площадей: в Минагропроде отчитались о ходе посевной озимых

Украинские аграрии к 7 ноября засеяли озимыми культурами 6,9 миллиона га, что составляет 95% от прогнозируемой площади посева (7,2 миллиона га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеУкраина и Китай договорились об увеличении поставок зерна

Согласно сообщению, озимая пшеница и тритикале посеяны на 5,9 миллиона га (96% от прогноза), рожь – на 147 тысяч га (93%), ячмень – на 815 тысяч га (88%).

Кроме того, аграрии уже засеяли озимым рапсом 859 тысяч га, что на 12% превышает прогнозируемую площадь посева этой культуры в текущем сезоне.

Как сообщал УНИАН, под урожай 2017 года аграрии засеяли зерновыми 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га больше показателя 2016 года.