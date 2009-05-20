Эксперт: пиво может подорожать на 20-25 коп.

Пиво может подорожать на 0,2-0,25 грн. в случае повышения акциза на него до 0,54 грн.

Такое мнение, отвечая на вопросы журналиста УНИАН, высказал почетный президент компании «Оболонь», одного из крупнейших национальных производителей пива и безалкогольных напитков, Александр СЛОБОДЯН.

«В случае повышения акциза на пиво цена на него будет поднята, возможно, на 20-25 копеек, что приведет к сокращению спроса на этот продукт и снижению его производства», - сказал А.СЛОБОДЯН.

По его словам, сокращение спроса на пиво приведет также к сокращению спроса на сырье, в том числе на солод, ячмень, хмель и т.д. «Пивная отрасль производит конечный продукт, и одно рабочее место в пивной отрасли обеспечивает 15-20 рабочих мест на предприятиях инфраструктуры. При сокращении рабочих мест в пивной отрасли сокращаются рабочие места в других отраслях», - подчеркнул А.СЛОБОДЯН, пояснив, что, к примеру, завод по производству бутылок потребляет песок, кальцинированную соды, энергоресурсы и т.д. «Это ударит также и по этим предприятиям. Эти цепи будут уменьшать свои возможности. А это тоже рабочие места и налоги. То есть в конечном результате проиграет бюджет государства», - добавил президент компании.

По его словам, пивная отрасль с прошлого года переживает кризис, поскольку с июня 2008 года началось ежемесячное падение объемов производства в пивной отрасли к соответствующему периоду прошлого года. «Мы все переживаем кризис, нам очень часто не хватает оборотных средств, практически невозможно взять кредит в банках», - отметил А.СЛОБОДЯН.

По его мнению, когда страна и мир переживают финансовый кризис, увеличивать налоговую нагрузку на производителя неправильно. «Я усматриваю в этом попытки всякими путями залатать дыры в бюджете государства, но этот шаг не на перспективу, а в никуда», - сказал президент компании.

Напомним, в середине мая Кабинет министров одобрил законопроект, которым предложил Верховной Раде увеличить ставки акцизного сбора на пиво на 74% – с 0,31 грн. за литр до 0,54 грн. за литр. По словам и. о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, от увеличения акциза на пиво правительство планирует привлечь в бюджет 260-280 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – один из крупнейших национальных производителей пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.