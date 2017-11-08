Что будет с ценами на продукты: эксперты озвучили прогнозы

Цены на овощи на украинском рынке в ноябре стабилизируются в связи с окончанием пика производства, после активного снижения стоимости этой продукции в предыдущем месяце, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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«В ноябре стоит ожидать стабилизации цен на овощи и фрукты. Поскольку пик производства уже прошел, колебание цен возможно в пределах 10%», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Украине на рынке мяса возможны незначительные колебания в пределах 3-5% в связи с тем, что домохозяйства начинают вырезать скот из-за увеличения расходов на его содержание, что приводит к сезонному увеличению производства. В то же время, спрос со стороны мясоперерабатывающих предприятий также растет перед началом заготовки продукции на новогодние и рождественские праздники.

Согласно сообщению, цены на молоко в Украине продолжат демонстрировать незначительный рост под влиянием фактора сезонности. А бакалейные продукты, по прогнозам экспертов, продемонстрируют преимущественно нисходящий ценовой тренд, в пределах 2-4%, под влиянием увеличения производства.

Пресс-служба добавила, что в прошлом месяце цены на продукты питания на украинском рынке несколько снизились. Так, средний уровень закупочных цен на картофель снизился на 7% по сравнению с сентябрем, капусты - на 16%, моркови - на 12%, лука - на 15%. Стоимость свеклы не изменилась.

Эксперты добавили, что в октябре незначительно подешевели свинина и курятина. Так, снижение закупочных цен на свинину и снижение спроса на курятину привели к незначительному уменьшению цен - на 1,9% и 0,5% соответственно. В то же время, цены на говядину незначительно выросли.

По данным экспертов, стоимость бакалейных продуктов в Украине в прошлом месяце преимущественно снижалась, при этом девальвация гривни привела к повышению цен на масло. Стоимость молока в октябре выросла на 2,3%.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Государственной службы статистики, в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – августом - зафиксирована инфляция в размере 2% после 0,1% дефляции в августе к июлю. По сравнению с предыдущим месяцем, в сентябре больше всего выросли цены на яйца – 31%, услуги образования - 12%, обувь - 9,4%, одежду - 8,7%, мясо и мясопродукты - 3,4%, топливо и масла – 2,9%, молоко – 2,9%.