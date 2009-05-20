МинАП: аграрии привлекли почти 1,5 млрд. грн. кредитов

Процентные ставки по кредитам банков для предприятий агропромышленного комплекса составляют от 16,5% до 39% годовых.

Об этом говорится в сообщении департамента экономики и управления государственной собственностью Министерства аграрной политики (МинАП), сообщает «Аграрний тиждень».

На 7 мая 2009 года предприятия АПК привлекли 1 млрд. 484 млн. грн. кредитов, что составляет 35% от привлеченных кредитов за аналогичный период 2008 года. Из общего объема краткосрочные кредиты составляют 1,083 млрд. грн., среднесрочные – 318,8 млн. грн., долгосрочные – 81,9 млн. грн. Кредиты получили 735 предприятий.

Отмечается, что требования банков по переходным кредитам 2006-2008 гг., по которым предоставляется компенсация в 2009 году, составляют 16,6 млрд. грн., в том числе по краткосрочным – 6,6 млрд. грн., среднесрочным – 7,1 млрд., долгосрочным – 2,9 млрд. грн.

Также сообщается, что в регионы направлены средства на осуществление финансовой поддержки предприятий АПК через механизм удешевления кредитов в сумме 188,2 млн. грн. (на погашение кредиторской задолженности за 2008 год заемщикам перечислено 159 млн. грн., остаток средств – 29,2 млн. грн.).