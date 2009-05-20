Украина, РФ и Казахстан намерены создать зерновой пул

"Зерновой пул" стран Причерноморья, куда входят Россия, Украина и Казахстан, может быть создан в рамках Всемирного зернового форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-7 июня, сообщил РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Петриков.

"Россия, Украина и Казахстан образовали мощный кластер, который является уже сейчас заметным поставщиком зерна. Предполагается создание единой инфраструктуры и выработка консолидированного курса стран Причерноморья на глобальном зерновом рынке",- сказал замминистра.

По его мнению, аграрный потенциал Причерноморья, его "место в формировании зернового баланса и влияние на мировую торговлю зерна от этого только выиграют".

Заявки на участие во Всемирном зерновом форуме уже подали уже более 40 зарубежных делегаций. Всего приглашения были направлены в 65 стран мира.