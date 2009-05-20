"Земельный" профсоюз проведет акции протеста
Возле Госкомзема
Завтра, 21 мая, Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) проведет акции протеста под стенами Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.
Об этом заявил глава ПРОЗОУ Дмитрий ФИЛИПЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По его словам, в митинге, который пройдет под зданием Госкомзема (ул. Народного ополчения, 3) с 8.00 до 17.00, планируется участие 14-20 региональных филиалов системы Государственного земельного кадастра (ГЗК). Ожидается, что при необходимости митинг продолжится в пятницу, 22 мая.
«Мы проводим процедуру, которая ведет к всеукраинской забастовке в земельной сфере… Если руководство Госкомзема и Центра ГЗК все-таки не начнет с нами общаться, то где-то на середину июня мы планируем бессрочную всеукраинскую забастовку Центра ГЗК», - сказал Д.ФИЛИПЧУК.
Он отметил, что среди основных требований профсоюза – начать процедуру по отмене постановления Кабмина №349, которое «уничтожает Государственный земельный кадастр», прекратить «надуманную и искусственную» реорганизацию Центра ГЗК, под видом которой происходят «массовые чистки», отменить приказы по сокращению работников системы ГЗК, начать процедуру разработки нового коллективного договора, повысить заработную плату работникам систему ГЗК в регионах.
По данным Д. ФИЛИПЧУКА, всего в системе ГЗК занято около 4,5 тыс. человек, из которых сокращено около 20%.
Глава профсоюза отметил, что проблемы, связанные с «развалом» системы Государственного земельного кадастра, начались в январе 2009 года, с приходом нового руководства Центра ГЗК.
«С нашей точки зрения, развал системы ГЗК приведет к переделу земельного рынка Украины», - сказал Д. ФИЛИПЧУК.
Он считает, что когда система ГЗК "развалится", функция ведения кадастра будет передана коммерческим структурам, что приведет к росту коррупции в земельных отношениях.
«Госкомземом был пролоббирован закон №1066 от 5 марта т.г., и в соответствии с ним было принято постановление №439, которое отбирает у Государственного земельного кадастра регистрацию имущественных прав на земельный участок. Это постановление фактически ставит крест на земельном кадастре как таковом», - пояснил глава профсоюза.
Д.ФИЛИПЧУК также отметил, что сокращение людей происходило «обманным путем», с нарушением норм КЗоТа, а на места профессионалов пришли «люди из налоговой милиции и КРУ, ни одного дня не проработавшие в земельной сфере».
Справка УНИАН. Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) был создан в апреле 2009 года. Он объединяет около 2 тыс. работников системы Государственного земельного кадастра.