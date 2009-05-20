Профсоюз: системе госземкадастра угрожает разрушение

Передача функций по регистрации правоустанавливающих документов на землю отделениям Государственного комитета по земельным ресурсам разрушит систему государственного земельного кадастра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава первичной профсоюзной организации Хмельницкого регионального филиала Центра Государственного земельного кадастра Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Андрей ГАЛАЙДА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 5 марта т.г. был принят Закон №1066 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка разделения и объединения земельных участков».

Начальная цель закона – упростить систему регистрации по вторичному рынку, поскольку документ определяет, что права собственности на землю удостоверяются не государственным актом на право собственности на землю, а гражданско-правовым соглашением и свидетельством на право собственности.

«Поскольку на сегодняшний день, согласно закону, система регистрации вещных прав на недвижимое имущество еще не работает, несмотря на то, что закон был принят 1 июля 2004 года, регистрация возлагается на подразделения Центра государственного земельного кадастра», - пояснил глава первичной организации профсоюза.

В соответствии с этим законом, было принято постановление №439 от 6 мая т.г., в котором разрешается при желании граждан изготовить государственный акт на право собственности на землю.

А,ГАЛАЙДА отметил, что в постановлении сказано, что отметка при заключении гражданско-правового соглашения ставится нотариусом и органами Госкомзема. Суть отметки состоит во внесении в поземельную книгу, которую в основном в электронном виде ведет Центр ГЗК.

«Как будут отделы земельных ресурсов вести регистрацию – неизвестно», - добавил он.

По данным эксперта, сегодня складывается ситуация, «что ни ГЗК не может проводить регистрацию гражданско-правовых соглашений, ни отделы земельных ресурсов».

В то же время, сейчас всех специалистов беспокоит вопрос, что делать гражданам, которые заказали госакты, но не успели получить их до 1 мая, а также заказавшим и оплатившим разработку технической документации.

А.ГАЛАЙДА напомнил, что основными задачами Центра ГЗК является создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра, регистрация правоустанавливающих документов на землю (платные услуги, на которые содержат центр), производство – создание правоустанавливающих документов.

На сегодня есть угроза того, что за регистрацией гражданско-правовых соглашений от Центра ГЗК в отделения Госкомзема будут переданы функции по регистрации госактов и других правоустанавливающих документов.

«А производство при этих условиях умрет достаточно быстро. Потому сама система или должна стать дотационной, или уничтожится вообще», - резюмировал он.

А.ГАЛАЙДА считает, что такие изменения усилят коррупцию в сфере земельных отношений и «отбросят развитие землеустройства Украины на то, с чего мы начинали - бумажный реестр».

Справка УНИАН. Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) создан в апреле 2009 года. Он объединяет около 2 тыс. работников системы Государственного земельного кадастра.