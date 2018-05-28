Новый стандарт маркировки продуктов питания подскажет, что мы едим?…

Новый стандарт маркировки продуктов питания, согласно которому на этикетке товара должна указываться вся правда о нем, вступил в силу с 1 ноября прошлого года, Госпотребстандарт определил переходный период до 1 мая 2009 года. Но на сегодня выполнение его требований, скорее, исключение, чем правило. Основная масса производителей выжидает, попутно исполняя «Плач Ярославны» по поводу того, что эти требования для них непосильны. Откликнувшись на «беду» Госпотребстандарт продлил переходный период, на протяжении которого производители могут использовать упаковку старого образца, до 1 января 2010 года…

Расскажите, что я ем

Как известно, нас можно «разоблачить», исходя из того, что мы едим. Если следовать этой логике, то сегодня никто, кроме производителей, не может сказать, что собой представляют украинские потребители. Для населения походы в магазины за продуктами питания превратились в своего рода лотерею - когда вроде бы и есть шанс выиграть (купить качественный товар), но ни с кем из знакомых такого не случалось…

В Украине о низком качестве продуктов питания и повсеместном обмане потребителя не краснее говорят даже представители государственных структур, так или иначе причастных к контролю этого самого качества.

"Действительно, в последнее время в традиционные продукты производители добавляют растительные добавки. Мясные и молочные – это наиболее распространенные продукты питания, в которых присутствуют нарушения", - отмечает директор департамента стандартизации и метрологии Госпотребстандарта Андрей Нелепов.

Но и без этого замечания практически все понимают (но отгоняют эту мысль), что колбаса у нас давно не из мяса, а молочные продукты – не из молока. Сегодняшняя «Докторская» или «Любительская» мало чем напоминают своих прародителей. Хотя украинское законодательство и запрещает использование общеизвестных названий «в чистом виде», если рецептура не соответствует задумке, разрешается в таком случае приписывать к популярному названию различные приставки - экстра, новая… Таким образом, государство позволило производителям, как бы это мягче сказать, обманывать потребителей, дав добро на выпуск, к примеру, колбасы «Докторская новая», в которой от всем известной "Докторской" только название и осталось. И это стало повсеместной практикой среди производителей мясных изделий.

С молочными продуктами ситуация не лучше. Даже старушки, которые со времен бывшего СССР продолжали безоговорочно верить отечественному производителю, в последнее время стали сомневаться, что молочные продукты в Украине производятся из молока. Ноу-хау заключается в том, что сметану, молоко, сгущенку и другую "молочку" вполне можно сделать из пальмового масла, сои, сухого молока и нескольких "Е-шек". А сообщать об этом "чуде" потребителю совсем необязательно.

Основная причина сложившейся ситуации в том, что государство позволяет, а производители "не информируют", а точнее дезинформируют потребителей, что они производят и из чего. Информацию о составе продукта берегут за семью замками, а на упаковке, если что и указано, то скромненько мелким шрифтом в малоприметном уголке. В цивилизованных странах, где права потребителя превыше всего, где борются за него, всю необходимую, а главное правдивую информацию о продукте, покупатели находят прямо на товаре…

Что написано пером…

В Украине законодательная база по защите прав потребителей в принципе существует. В законах даже прописано, что производитель должен предоставлять полную, доступную, достоверную и своевременную информацию на понятном потребителю языке. Однако даже не вызывает удивление, что требования этих законов, впрочем, как и многих других, выполняют единицы. В связи с этим Госпотребстандарт инициировал разработку стандарта маркировки продуктов питания. С ноября 2008 года он (Национальный стандарт ДСТУ 4518 “Продукты пищевые. Маркировка для потребителя”) вступил в действие.

По словам А.Нелепова, необходимость введения этого стандарта была вызвана тем, что в двух законах Украины содержатся требования относительно маркировки пищевых продуктов – "О защите прав потребителей" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов", но "требования законов слишком общие, и у производителей возникало много вопросов". Поэтому был разработан стандарт, который рекомендовал производителям, каким образом выполнять требования законодательства.

"Сказать, что это что-то новое для производителей нельзя. Во многих стандартах, которые касаются определенных видов продуктов, раздел маркировки уже существовал… Этот стандарт учитывает положения европейской директивы относительно маркировки пищевых продуктов, требования международного документа Комиссии кодекса алиментариуса и положения международных организаций касательно информации для потребителей", - отметил А.Нелепов.

Получается, что новый стандарт – это не новые требования, а конкретизация норм уже существующих законодательных актов. Однако нормы стандарта стали камнем преткновения у производителей и законодателей. Интересно, что же такое прописано в стандарте, с чем нельзя согласиться и что невыполнимо для производителя?..

Писать нельзя умалчивать

Новый стандарт требует от производителей указывать на упаковке и этикетках пищевых продуктов все ингредиенты, которые входят в состав продуктов и называть продукты своими именами, а не выдавать за другую продукцию. В частности, согласно новому стандарту, маслом может называться только та продукция, которая производится из животного жира, то есть, молочного. Если в состав продукции входит растительный жир, такую продукцию необходимо называть спрэдом. Такие же требования касаются и сгущенного молока. Если его состав на 90% состоит из пальмового масла, а не молока и сахара, как пишут производители сегодня, такая продукция должна называться растительным сиропом, а не сгущенным молоком. А ведь на сегодня, чтобы снизить себестоимость продукции, многие производители вместо дорогих ингредиентов используют более дешевые: животный жир заменяют пальмовым, кокосовым и подсолнечным маслами, молочный белок - сывороткой.

Вроде бы требования стандарта сами собой разумеющиеся, и в любой цивилизованной стране, к коим Украина хочет относиться, производителю и в голову не придет врать на этикетке. Ответственность за нарушение и дезинформацию потребителя слишком высока – руководителя или собственника производства могут пожизненно лишить права производить продукты питания, прецеденты уже были. Поэтому там производители не ждут, пока государство велит им что-то написать, а сами стараются предоставить потребителю максимальную информацию - мол, потребитель сам видел, что покупает. У нас производитель все равно ищет лазейку, как бы обмануть и заработать побольше, затрачивая поменьше. В стандарте явно не хватает пункта о новых названиях продуктов. Ведь не может колбаса из сои называться колбасой и продаваться в отделе мясных товаров. Нужно придумать ей соответствующее название и продавать в отделе овощей. То же с молоком…

Но вернемся к стандарту. Он также предусматривает, что на упаковке обязательно должна быть предоставлена информация относительно характерных особенностей и специальной обработки продукта. То есть, на этикетке должно быть указано, какой это продукт - “натуральный”, “концентрированный”, “восстановленный”, “сухой”, “сублимированный”, “пастеризованный”, “стерилизованный”, “термизованный”, “охлажденный”, “замороженный”. Информацию “выращенный с применением только органических удобрений”, “выращенный без использования пестицидов”, “витаминизированный”, “без консервантов” разрешено наносить только при наличии у производителя документального подтверждения со стороны соответствующих органов власти.

В случае введения в состав продуктов ароматизаторов, которые имитируют наличие натуральных пищевых продуктов, на упаковке указывается, что продукты не со вкусом, а с ароматом, например, мяса, рыбы, молока, фруктов. А при применении красителей подается информация относительно природы происхождения - “природный”, “синтетический”, “искусственный”. Обязательно должна присутствовать информация о применении во время производства продукта пищевых добавок, генетически модифицированного сырья (ГМО). А чтобы потребитель был полностью проинформирован о составе продукта, эта информация должна размещаться шрифтом, не меньшим, чем шрифт основного названия продукта. В целом, согласно новому стандарту, производителям придется менять шрифт текста на этикетках и упаковочных материалах, поскольку иногда они хитрят и размещают данные так, что их проблематично прочесть и человеку со 100%-ным зрением. Согласно новым требованиям, название товара должно быть написано шрифтом не менее 5мм, а его цвет должен отличаться от цвета этикетки, для удобства при чтении.

Очевидно, что новый стандарт маркировки не принудит производителей повысить качество продукции. В первую очередь, цель его введения - информирование потребителя. Между тем, необходимость писать правду и последствия познаний потребителя все-таки может посодействовать повышению качества продуктов питания.

Лучше никогда, чем поздно?

Поскольку процесс производства упаковочного материала занимает немалое время, ранее Госпотребстандарт определил переходный период на новый стандарт до 1 мая 2009 года, на протяжении которого производители могли использовать упаковку старого образца. Однако, за несколько дней до окончания переходного периода Госпотребстандарт продлил его действие до 1 января 2010 года. Это было откликом на жалобы производителей по поводу неготовности перейти на новую упаковку.

Причин несколько. Первая – невыписанность стандартов. К примеру, в ассоциации «Укркондитер» жалуются на невозможность нанести всю необходимую информацию шрифтом 5 мм на обертку конфетки, размер которой всего 10 мм. Госпотребстандарт уже пообещал пересмотреть эти нормы.

«Есть еще одна причина, по которой необходимо перенести введение новых требований - кризис. Большое количество упаковки было производителями заказано заранее, а в связи с падением продаж готовой продукции ее попросту не успели использовать», - отметил вице-президент Холдинга «Витмарк» Виктор Станиславский. Его слова подтверждают и в «Укркондитере». По данным ассоциации, предприятия заказали упаковку, исходя из годового оборота продукции, однако в конце 2008 года начался период спада производства и реализация продукции растягивается во времени.

Но ряд производителей, в частности компания «Витмарк», несмотря на продление переходного периода, уже сейчас вносят изменения в текстовые надписи в соответствии с новыми требованиями.

Не ищем легких путей

Между тем, новый стандарт не является обязательным для производителей, а носит рекомендационный характер – как производителю лучше выполнить требования законодательства. «Есть 2 закона, которые устанавливают законодательные требования к маркировке. Для того, чтобы производители могли выполнить эти требования и маркировка соответствовала законодательству, существует этот стандарт, в котором детально расписано, как этого достичь», - пояснил А.Нелепов.

По его словам, производитель может не придерживаться требований этого стандарта, но при этом он должен доказать контролирующим органам, что его продукция отвечает требованиям законодательства.

От себя хочется добавить, что с нашим уровнем коррупции, в контролирующих органах в том числе, и относительной мизерностью штрафов, для производителей доказать свою «правоту» не составит особого труда.

По словам А.Нелепова, практика передовых стран свидетельствует, что, как правило, производители добровольно пользуются стандартом, поскольку в нем четко указано, как выполнить законодательство и не нести дополнительных затрат, теряя время на доказательство «правоты». Жаль, что многие украинские производители не ищут легких путей...

И еще одно. На упаковке можно много чего написать, а кто проверит соответствие заявленного содержимому? Государство вряд ли это сделает по простой причине – у него нет денег. Из-за кризиса финансирование проведения лабораторных исследований для органов по защите прав потребителей в бюджете 2009 года не предусмотрено вообще. По словам начальника главного Киевского городского управления по делам защиты прав потребителей Олега Дунаевского, в прошлом году Киевское городское управление по защите прав потребителей имело годовой бюджет более 500 тыс. грн. на лабораторные исследования. «На эту сумму мы занимались лабораторными исследованиями один квартал, и более 30% продукции, которую мы исследовали, не соответствовала норме», - подчеркнул О.Дунаевский.

Кто будет жить хорошо…

Введение стандарта маркировки не решит всех проблем в плане защиты прав потребителя и улучшения качества продуктов питания, это, скорее, первый шаг в этом направлении. Но маркировка позволит сделать понятным, что лежит перед нами на полке.

«Все должно быть указано, быть четким и прозрачным. Тогда потребитель будет сам выбирать. Если его устраивает дешевая колбаса, он знает, что туда входит, он осознанно покупает колбасу, в которой мало мясо. Потом он не имеет права придти к производителю и сказать – «Вы мне дали некачественный товар, я хотел купить мясо, а купил сою». У него все написано – что хотел, то и купил. А вот другой потребитель готов платить больше за то, что в колбасе будет 90% мяса, и он хочет быть уверен в том, что там действительно 90% мяса. А на сегодня потребитель, даже покупая самую дорогую колбасу, не застрахован от того, что она состоит в основном из сои», - отметила начальника аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Марии Колесник.

Кроме потребителя в выигрыше от новой маркировки будут честные производители. «Порядочные производители придерживаются определенных стандартов и выпускают колбасу, соответствующую более высоким требованиям. От этого они выиграют, потому что отсеются те, кто выпускает по высоким ценам менее качественную продукцию», - добавила М.Колесник.

По мнению М.Колесник, защита прав потребителей и уровень качества продуктов питания в нашей стране зависит напрямую от желания государства. «Если у него до этого руки дойдут, и оно захочет этим заняться, новые стандарты будут повсеместно внедряться. Сами же компании начнут это делать только в том случае, если будут заинтересованы во внешних рынках… Если они будут иметь возможность выхода на внешние рынки, они будут делать любые маркировки, которые будут удовлетворять тот рынок. Но это не значит, что на внутреннем рынке они будут адекватно себя вести”, - считает М.Колесник. Она подчеркнула, что главная проблема - позиция невмешательства со стороны государства. Украинский потребитель не имеет своего лоббиста, который бы в парламенте и в Кабмине «проталкивал» законы о защите потребителей.

А пока государственные мужи решают в парламенте и Кабмине собственные вопросы и защищают собственные интересы, потребителям остается разве что внимательнее читать упаковку. Да и то, только через полгода...

*** Европейская организация по качеству дала свое определение термина "качество". В их понимании качество – это разница между тем, что мы ожидаем от приобретенного товара, и тем, что в итоге получаем. Другими словами, если потребитель покупает масло сливочное, он ожидает, что получит именно масло сливочное. И когда вместо масла ему продают сливочно-растительную смесь, потребитель будет считать, что купил некачественный продукт. Но если он ориентировался, что хочет приобрести именно такую смесь, он сделает сознательный выбор, и будет считать, что купил качественный товар…

Марьяна Коваль (УНИАН)