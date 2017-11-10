Государственная зерновая корпорация вдвое увеличила продажи готовой продукции

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) реализовала 24,4 тыс. тонн готовой продукции, что вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.

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«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины увеличила объемы реализации готовой продукции на внутренний рынок. Так, за июль-октябрь текущего маркетингового года на внутреннем рынке госкорпорацией было реализовано 24,4 тыс. тонн продукции переработки, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого сезона», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятию удалось нарастить продажи готовой продукции в том числе благодаря возможности отгружать продукцию непосредственно на склад покупателя.

«Одним из факторов, которые положительно повлияли на рост спроса на нашу продукцию, является реализация проекта поставки продукции на условиях CPT (Инкотермс 2010), то есть отгрузки продукции непосредственно на склад покупателя», - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы корпорации Дмитрия Гавриша.

Пресс-служба добавила, что на сегодня около 80% контрагентов ГПЗКУ на внутреннем рынке - это производители готовой продукции (макаронные фабрики, хлебозаводы, пекарни), что, в свою очередь, обеспечивает корпорации возможность предлагать каждому из них индивидуальные условия качества, гибкую ценовую политику и минимизировать собственные финансовые риски.

По данным пресс-службы, в текущем МГ корпорация планирует увеличить объемы производства готовой продукции на 10%. В настоящее время предприятие работает над созданием собственной торговой марки для всех видов готовой продукции.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) переработала 72,8 тыс. тонн зерновых, из которых пшеницы – 66,2 тыс. тонн, ржи – 4,3 тыс. тонн, овса – 2,3 тыс. тонн. По результатам 2016-2017 МГ филиалы ГПЗКУ переработали почти 242,6 тыс. тонн зерна.

В 2016-2017 МГ госкорпорация произвела около 160 тыс. тонн готовой продукции, что на 3% превышает результат предыдущего сезона.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация в январе-июне текущего года получила 297,58 млн грн чистой прибыли против 79,6 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.