АМКУ разрешил Хомутыннику купить агропредприятия Веревского
В частности, АМКУ разрешил компании Cacique Limited приобрести более 50% долей в уставном капитале 7 агропредприятий.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Cacique Limited (г. Лимассол, Кипр), которая принадлежит народному депутату Украины Виталию Хомутыннику, приобрести доли в уставном капитале 7 агропредприятий. Об этом сообщает АМКУ.
Читайте такжеАМКУ разрешил холдингу "Кернел" купить 10 украинских агропредприятий
В частности, АМКУ разрешил компании Cacique Limited приобрести более 50% долей в уставном капитале:
"Червонослободское-2" (Сумская область);
"Засулье-5" (Сумская область);
"Агросвит" (Сумская область);
"Коропские Аграрные Инвестиции" (Черниговская область);
"Червонянские Аграрные Инвестиции" (Черниговская область);
"Сосницкие Аграрные Инвестиции" (Черниговская область);
"Нива" (Черниговская область).
Согласно YOUControl, конечным бенефициаром этих компаний является председатель совета директоров компании "Кернел" Андрей Веревский.