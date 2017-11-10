АМКУ разрешил Хомутыннику купить агропредприятия Веревского

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Cacique Limited (г. Лимассол, Кипр), которая принадлежит народному депутату Украины Виталию Хомутыннику, приобрести доли в уставном капитале 7 агропредприятий. Об этом сообщает АМКУ.

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В частности, АМКУ разрешил компании Cacique Limited приобрести более 50% долей в уставном капитале:

"Червонослободское-2" (Сумская область);

"Засулье-5" (Сумская область);

"Агросвит" (Сумская область);

"Коропские Аграрные Инвестиции" (Черниговская область);

"Червонянские Аграрные Инвестиции" (Черниговская область);

"Сосницкие Аграрные Инвестиции" (Черниговская область);

"Нива" (Черниговская область).

Согласно YOUControl, конечным бенефициаром этих компаний является председатель совета директоров компании "Кернел" Андрей Веревский.