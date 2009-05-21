Бельгийские супермаркеты отзывают молоко
10:17, 21 мая 2009Агро
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В нем выявлен бензофенон
Бельгийские супермаркеты отзывают молоко, в котором выявлены следы бензофенона.
Как сообщает сегодня AFP, две крупнейших сети супермаркетов Delhaize и Carrefour рекомендуют потребителям не пить молоко в бутылках, в которых выявлена токсическая жидкость. По сообщениям супермаркетов, попадание бензофенона, который считается канцерогеном, вызвано утечкой чернил, используемых для упаковки.
Большинство бутылок, в которых выявлено отравленное молоко, произведены компанией Campina.
Сеть супермаркетов Delhaize заявила также о готовности возместить покупателям стоимость возвращенного отравленного молока.
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