Импорт масла в Украину в первом квартале вырос в 103 раза

Импорт масла в Украину в первом квартале текущего года вырос в 103 раза. Об этом сообщается в пресс-релизе Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на руководителя проектов УАК Александра ЯРОСЛАВСКОГО.

По данным УАК, в первом квартале 2009 года было импортировано 6,9 тыс. тонн масла и жиров, что больше показателя соответствующего периода в 103 раза. В результате доля импорта в общем объеме предложения масла на внутреннем рынке увеличилась с 0,5% в 2008 году до 40% в текущем.

«Если такая тенденция будет сохраняться, то Украину закидают импортным маслом и отечественным производителям, в лучшем случае, останется лишь паковать импортную продукцию», - считает специалист.

По информации УАК, ценовая тенденция на масло выглядит следующим образом: в октябре 2007 года - 3,3 тыс. евро/тонна, в апреле 2008 г. – 2,7 тыс. евро/тонна, в апреле 2009 г. – 2,2 тыс. евро/тонна. Средний уровень цены импортированного в Украину масла и жира в марте 2009 года составлял 2,8 тыс. долл./тонна, что составляет 37% уровня марта 2008 г (7,5 тыс. долл./тонна).

Также А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что в Украине, равно как и в Европе, заостряются проблемы ценового характера на молочном рынке, вызванные падением спроса.

Мировые цены на отдельные молочные продукты упали до исторического уровня, и прогнозируется последующее их падение на 10-15%. А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что состоялось значительное сокращение объемов поставок молока на перерабатывающие предприятия. Так, за первый квартал 2009 года объемы поставок сырого молока снизились на 21% в соответствии с прошлогодним показателем. В частности, по сельскохозяйственным предприятиям этот показатель увеличился на 9%, а по хозяйствам населения и другим хозяйственным структурам – уменьшился соответственно на 35% и 34%. По мнению эксперта, логично, что значительно выросли объемы реализации молока на рынках и местах концентрации населения.

Богатые европейские страны, по словам А.ЯРОСЛАВСКОГО, в кризисный период поддерживают собственных производителей, в том числе производителей молочной продукции путем экспортных дотаций и товарных интервенций для поддержки уровня цен и предоставления производителям молока и молочных продуктов возможности дальнейшей работы. Одновременно правительства этих стран принимают цивилизованные меры относительно ограничения импорта этой продукции.

В России также рассматривается возможность проведения государственных товарных интервенций и повышения импортных ставок на молочную продукцию.

Украина, в связи с членством в ВТО, отказалась от внедрения экспортных дотаций и повышение импортной пошлины для нее будет проблематичным. Уровень государственной поддержки, учитывая ограничение средств Государственного бюджета, значительно ограниченный.

«Отечественные производители сырого молока и молокоперерабатывающие предприятия остались один на один с проблемами мирового масштаба. Отечественный молочный рынок в полном объеме чувствует негативные последствия кризиса, причем как внешние, так и внутренние», - отмечает эксперт.

К тому же правительство планирует возобновить практику административного вмешательства в функционирование продовольственного рынка путем предоставления полномочий местным органам власти ограничения рентабельности и торговых надбавок, что негативно повлияет на эффективность работы предприятий аграрного сектора, в том числе молокоперерабатывающей промышленности, отмечает УАК.