Порошенко хочет создать единый земельный реестр для борьбы с рейдерством

Президент Украины Петр Порошенко выступает за ликвидацию двойных земельных реестров и создание на их базе единого реестра, который будет содержать всю необходимую информацию о земельных участках, что, в свою очередь, будет способствовать борьбе с их незаконным захватом и коррупцией в земельной сфере.

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Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета реформ в Киеве.

«Нам необходимо ликвидировать двойные реестры, которые способствуют рейдерским захватам земель. У нас должен быть один реестр… Ни о каком рынке земли, ни о каком продолжении земельной реформы, ни о какой борьбе с рейдерством мы не сможем говорить, пока у нас не будет прозрачного и эффективного реестра», - отметил глава государства.

По словам Порошенко, за Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра необходимо оставить только функцию обслуживания и контроля за эффективной работой этого реестра.

Президент добавил, что он не доволен медленной цифровизацией земельного кадастра. В настоящее время, по его словам, в электронный режим была переведена только половина данных.

«Меня беспокоит и не устраивает состояние дел в земельном кадастре относительно оцифрования. По разным оценкам, на сегодня оцифровано около 50%, кто-то скажет 40%, кто-то – 60%. Это абсолютно неприемлемо. Была отдельная программа Всемирного банка, в рамках которой было выделено около 80 млн долл., а воз и ныне там», - сказал Порошенко, подчеркнув важность принятия соответствующих изменений для успешного проведения земельной реформы и борьбы с рейдерством.

Как добавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, борьбе с незаконным захватом земель в Украине будет способствовать эффективная работа полиции и жесткое юридическое регулирование.

«Что касается рейдерства, тут нужны две вещи. Первое – это «мордой в пол» рейдеров, и полиция с этим в последнее время очень хорошо справляется. И второе – это юридическое регулирование. В законодательстве необходимо предусмотреть жесткую ответственность для тех, кто хотел бы приблизится к чужому имуществу», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины внедрило механизм автоматического обмена данными между Государственным реестром имущественных прав и Госгеокадастром, который сделает невозможным регистрацию двойных договоров аренды земли и будет способствовать борьбе с аграрным рейдерством.

9 августа Кабмин принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.

Согласно опросу ассоциации «Всеукраинский аграрный совет» (ВАС), около 25% опрошенных производителей сельскохозяйственной продукции столкнулись со случаями аграрного рейдерства на своих предприятиях. По информации общественной организации «Аграрная самооборона Украины», количество нападений на фермеров с целью захвата их собственности постоянно возрастает, в то же время правоохранительные органы не реагируют на факты незаконных действий или затягивают рассмотрение дел.