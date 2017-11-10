Опасное мясо: госслужба забраковала более 6,5 тысяч тонн некачественных продуктов

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за девять месяцев текущего года не допустила к реализации на украинском рынке более 6,5 тыс. тонн некачественных продуктов питания, из которых 6,1 тыс. тонн – опасное мясо и субпродукты, сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, по результатам лабораторных исследований, из этих 6,5 тыс. тонн некачественной продукции на обеззараживание были направлены 50,9 тонн мяса и 244,1 тонн других продуктов питания. Еще 71,2 тонны продуктов и 6,05 тонн мяса были утилизированы.

По информации пресс-службы, всего за девять месяцев текущего года государственные лаборатории провели на рынках ветеринарно-санитарную экспертизу 7,7 млн партий продукции животного и растительного происхождения.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2017 года Верховная Рада приняла закон, который на законодательном уровне закрепляет правовые и организационные основы государственного контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и кормов. Президент подписал этот документ 30 июня. Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, этот закон вступит в силу весной 2018 года.

Контроль за качеством пищевой продукции в Украине осуществляет Госпродпотребслужба, которая была создана на базе ликвидированных Государственной сельскохозяйственной инспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года.