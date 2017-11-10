Украина стала лидером по росту цен на продукты среди стран Европы

Украина стала лидером по повышению цен на продукты среди стран Европы. Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор".

За год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. В этом году лидером подорожания стало сало. По данным государственной статистики, цена на национальный продукт выросла на 67%, свинины на 47%, Говядина прибавила в стоимости 34%. Курятина подорожала на 32%.

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Эксперты объясняют это тем, что сейчас в Украине наиболее низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней за все годы Независимости.

Кроме того, молочные продукты подорожали в среднем на 30%. Хлеб подорожал на 20%.

Эксперты констатируют, что цены на продукты в Украине растут быстрее, чем инфляция, пенсии и зарплаты. Цены на отечественные продукты уже вплотную приблизились к ценам на европейские.

Единственное, что подешевело - это гречка: она снизила цену почти на четверть. Цены на сахар, яйца и растительное масло практически не изменились.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют в ноябре в Украине стабилизацию цен на овощи и фрукты, на рынке мяса возможны колебания в пределах 3-5%.