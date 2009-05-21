Новую этикетку на продуктах дождемся в 2009 г.

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики продлил период перехода на упаковку продуктов питания с новой маркировкой до 1 января 2010 года. Об этом УНИАН сообщил директор департамента стандартизации и метрологии Госпотребстандарта Андрей НЕЛЕПОВ.

Он напомнил, что с ноября 2008 года вступил в действие национальный стандарт ДСТУ 4518 “Продукты пищевые. Маркировка для потребителей”, который содержит основные требования к маркировке пищевых продуктов и учитывает особенности маркировки определенных видов пищевых продуктов.

Однако, по словам А.НЕЛЕПОВА, процесс производства упаковочных материалов не позволяет производителям сразу перейти на новую упаковку, в связи с чем был установлен переходный период, на протяжении которого производитель мог использовать как новую упаковку, так и старую, до 1 мая 2009 года.

«На сегодня по обращению Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, наибольших объединений производителей, в частности, Ассоциации производителей мороженого и замороженных продуктов, Всеукраинской ассоциации пекарей, предоставлена возможность до января 2010 года использовать остатки упаковочных материалов и этикеток, которые не учитывают положения нового стандарта», - сообщил А.НЕЛЕПОВ.

«Есть еще одна причина, по которой необходимо перенести введение новых требований - кризис. Большое количество упаковки было производителями заказано заранее, а в связи с падением продаж готовой продукции ее попросту не успели использовать», - отметил вице-президент Холдинга «Витмарк» Виктор СТАНИСЛАВСКИЙ.

Подробнее читайте в публикации на сайте УНИАН-Экономика «Новый стандарт маркировки продуктов питания подскажет, что мы едим?» (http://economics.unian.net/rus/detail/12192).