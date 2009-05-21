Аграрная реформа ухудшила положение жителей села

Согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, почти половина (48,7%) респондентов считает, что в результате проведения аграрной реформы материальное положение жителей села ухудшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО.

По его словам, доля респондентов, считающих, что аграрная реформа привела к ухудшения материального положения жителей села, с 2001 года выросла на 10%.

Доля тех опрошенных, которые считают, что материальное положение жителей села улучшилось, с 2001 года снизилась почти в три раза – с 9,2% до 3,3%.

При этом 53,5% жителей села считают, что их материальное положение в результате проведения аграрной реформы ухудшилось.

По данным исследования, нынешнюю земельную политику в Украине позитивно оценивают 5,5% опрошенных, негативно – 34,8%. А 27,7% вообще о такой политике не знают.

В Центре Разумкова отметили, что достаточно низким остается уровень знакомства с нормами земельного законодательства: 3,2% респондентов хорошо с ним знакомы, 41,4% - частично, 51,8% - вообще не знакомы.

При этом с 2001 года заметно сократилось количество тех, кто однозначно поддерживает идею частной собственности на землю – с 47% до 40,2% (15% не поддерживают такой идеи, а 29,8% поддерживают частную собственность только на небольшие участки земли).

Вместе с тем, по сравнению с 2001 годом, сократились доли респондентов, выступающих за введение свободной купли-продажи земли – с 15,7% до 8,6%, а также выступающих против этого – с 37% до 28,5%.

Согласно исследованию, значительная часть респондентов не имеет сформированного отношения к мораторию на продажу сельскохозяйственных земель: 19,7% опрошенных вообще ничего об этом не знают, 12,3% - не определились, а 14,8% высказали нейтральное отношение. Однако доля тех, кто позитивно относится к мораторию, более чем в два раза превышает долю тех, кто относится негативно (соответственно 36,6% и 16,6%). При этом сельские жители высказывают позитивное отношение к нему чаще, чем жители городов (соответственно 41,1% и 34,6%).

Справка УНИАН. Опросы проводились социологической службой Центра Разумкова в мае 2001 г. (опрошено 2 тыс. респондентов), феврале 2002 г. и марте 2009 г. (опрошено по 2012 респондентов). Теоретическая погрешность выборки всех опросов не превышает 2,3%.