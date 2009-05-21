ВР изменила закон о госрегулировании "спиртовиков"

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины “О государственном регулирования производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 333 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии выдаются лишь тем субъектам хозяйствования, которые имеют полный технологический цикл производства, включая выкурку, выдержку и промышленную утилизацию отходов такого производства, а для производства коньяка также используют не меньше 25% спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного, выкуренного в Украине из виноматериалов, произведенных из отечественного сырья, и выдержанного не менее трех лет, в пересчете на абсолютный алкоголь.

Субъект хозяйствования, который получил лицензию на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии, имеет право осуществлять оптовую торговлю спиртом коньячным собственного производства без получения отдельной лицензии на такую оптовую торговлю.

Оптовая торговля спиртом коньячным осуществляются субъектом хозяйствования на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии.

Кабинет Министров Украины определяет порядок ведения реестра данных субъектов хозяйствования.

Субъекты ведения хозяйства - производители спирта этилового осуществляют его реализацию на экспорт через государственные предприятия, специально уполномоченные на это Кабмином, а украинским потребителям - через оптовую торговлю.

Нормы этого закона по сидру и перри (без добавления спирта), а также нормы использования в производстве коньяка не меньше 25% спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного, выкуренного в Украине из виноматериалов, произведенных из отечественного сырья, в пересчете на абсолютный алкоголь и по полной промышленной утилизации отходов производства коньяка и алкогольных напитков, изготовленных по коньячной технологии, начинают применяться с 1 января 2010 года, а для субъектов хозяйствования, которые до этой даты получили лицензии на производство коньяка, - с 1 апреля 2013 года.