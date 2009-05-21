Упрощенние регистрации прав на землю создает "лазейку"

Киев. 21 мая. УНИАН. Упрощенная процедура регистрации прав собственности на землю открывает лазейку для двойной продажи недобросовестным продавцом одного и того же участка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления законодательного регулирования и развития земельных отношений Государственного комитета по земельным ресурсам Алла КАЛЬНИЧЕНКО в ходе круглого стола «Состояние и стратегия современной земельной политики в стране», проведенного Центром Разумкова.

По ее словам, законом №1066 предусмотрено, что на вторичном рынке государственный акт на право собственности на землю является необязательным, а правоустанавливающими документами на землю могут быть гражданско-правовые соглашения или свидетельства на право на наследство.

По словам А.КАЛЬНИЧЕНКО, при заключении соглашения об отчуждении земельного участка нотариус делает отметку в государственном акте на право собственности на землю продавца, а затем соглашение и госакт отдает продавцу.

Она отметила, что с момента заключения соглашения до того момента, пока покупатель придет в орган земельных ресурсов для того, чтобы сделать еще одну отметку (нет установленного срока для проставления отметки), может возникнуть ситуация, когда недобросовестный продавец попросит у органа земельных ресурсов, который не имеет никакой информации о том, отчужден ли земельный участок, выдать дубликат госакта, чтобы повторно продать участок.

При этом представитель Госкомзема добавила, что закон урегулировал вопрос возникновения права собственности на землю у покупателя с момента заключения договора купли-продажи.

«До принятия этого закона у нас происходила ситуация, когда покупался земельный участок, нотариусом во время удостоверения гражданско-правового соглашения изымался государственный акт на право собственности, а покупателю выдавался договор купли-продажи... Право собственности у него возникало только после получения государственного акта. С момента заключения сделки до момента получения государственного акта нового собственника земельного участка этот земельный участок зависает – уже не в собственности продавца, но еще не в собственности покупателя.

Поэтому закон в этом плане урегулировал вопрос: право собственности возникает с момента заключения соглашения», - пояснила она.

Однако на сегодняшний день, не имея государственного акта, «мы породили новый цикл проблем как для покупателя, так и для продавца», добавила А.КАЛЬНИЧЕНКО. К примеру, свидетельство на право на наследство является правоустанавливающим документом, к которому приобщается государственный акт. После этого наследник является полноценным собственником земельного участка.

В случае, когда наследников на один земельный участок несколько, а государственный акт на право собственности один, «этот закон работать не будет. Потому что у нас возникает несколько наследников, у нас возникает совместная частичная собственность».

Она отметила, что Госкомзем с Министерством юстиции пытаются максимально уменьшить риски для потребителей и органов исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков» (№1066-VI), был принят 5 марта т.г. и вступил в силу в начале мая 2009 года.