На Житомирщине продолжают выплачивать компенсации за приобретение установок доения коров

На Житомирщине продолжается выплата компенсаций хозяйствам за приобретение установок индивидуального доения коров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на минувшей неделе специальная комиссия при облгосадминистрации решила выплатить компенсацию 217 хозяйствам Житомирщины за закупленные установки индивидуального доения.

«Это 1,4 млн грн. Средства жители области начнут получать уже завтра, 14 ноября», - сообщили в ОГА. Там также уточнили, что животноводы региона продолжают подавать заявки на возмещение средств.

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Перед этим в июле этого года такую компенсацию за приобретение установок доения уже получили 30 жителей Житомирщины по 5,3-7 тыс. грн на хозяйство. Получить эти средства имеют право один раз в 5 лет те хозяйства, которые содержат трех и более коров.

Как сообщал УНИАН, программа возмещения стоимости закупленных установок направлена не только на то, чтобы облегчить процесс доения коров, а и уменьшить затраты ручного труда населения. Вскоре в действие войдут новые европейские стандарты качества молока.

22 августа председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич посетил семью Андрощуков в Любарском районе – одну из 30 семей, которые получили средства из областного бюджета за установку доения.