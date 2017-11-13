Производство рапса в Украине в этом году удвоится

Производство рапса в Украине 2017 году увеличится почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составит 2,2 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на слова академика Национальной академии аграрных наук Украины Юрия Лупенко.

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"Вследствие увеличения площадей выращивания этой экспортоориентированной культуры почти в 1,8 раза и увеличение ее урожайности на 7,4%, производство рапса увеличится почти вдвое - на 91,9% - и составит 2,214 миллиона тонн", - процитировала пресс-служба Лупенко.

В пресс-службе отметили, что согласно расчетам ученых Института аграрной экономики, уточненным с учетом текущей динамики, в 2017 году среди масличных культур увеличится только производство рапса.

По словам Лупенко, после рекордного сбора подсолнечника 2016 года - 1,365 миллиона тонн, его производство в этом году прогнозируется на уровне 1,205 миллиона тонн, что на 11,6% меньше, чем в прошлом году. Оно вызвано уменьшением урожайности на 9,4% и уменьшением площадей выращивания на 2,4%.

Согласно сообщению, валовой сбор сои уменьшится по сравнению с показателями прошлого года на 9,2% - до 3,884 миллиона тонн. Это произойдет в результате снижения урожайности на 15,3%, которое не смогло компенсировать даже увеличение площадей на 7,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", украинские предприятия в 2016 году произвели 81,6 тысячи тонн рапсового масла, что на 45% меньше, чем годом ранее, в связи с дефицитом сырья из-за снижения производства рапса и больших объемов его экспорта. В 2016 году украинские аграрии собрали рапса на 33,7% меньше, чем годом ранее, - 1,152 миллиона тонн. При этом на экспорт было отправлено 994 тысячи тонн этой культуры (86% от общего объема сбора), что на 30,7% меньше, чем в 2015 году.

Эксперты прогнозируют увеличение урожая рапса в Украине в 2017 году на 58,3% - до 1,9 миллиона тонн.